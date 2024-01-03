В России прокомментировали продолжающиеся обстрелы Белгорода

Обстрелы Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о безнадежности Киева. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал продолжающиеся атаки на российский город председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Вот эта абсолютно непредсказуемая жестокость применительно к гражданским объектам, к нашим людям, нашим детям порождает чувство злости и желание прекратить это безобразие, но не опуская руки, а наоборот, давая как следует понять, что мы сильнее и мы можем организовать соответствующий адекватный ответ, что, собственно, и произошло», — заявил Карасин.

По словам сенатора, Киев должен понимать, что удары по гражданским объектам — это дорога в никуда.

«Мы выдержим. Это тяжело. Мы переживаем, соболезнуем семьям, которые потеряли своих родных, но мы не сомневаемся в победе. Жалко людей, которые вынуждены подчиняться этому преступному террористическому режиму. Остальное будет видно, хотя оптимизма относительно их будущего становится все меньше», — заключил он.

ВСУ дважды за утро 3 января обстреляли Белгород. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза включалась сирена ракетной опасности. По городу, в частности, были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО было сбито множество ракет.