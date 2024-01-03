Захарова поздравила США с новым долгом

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила США с новым долгом. Так она отреагировала на сообщение американского Минфина о том, что госдолг страны превысил порог в $34 трлн.

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Госдолг США превысил $34 трлн. С Новым госдолгом! — написала Захарова.

Согласно данным Минфина США, госдолг страны в настоящее время составляет $34,001 трлн. Более чем на триллион он вырос с сентября 2023 года. По мнению экспертов, на обслуживание такого крупного государственного долга у Вашингтона может уйти порядка трети бюджетных доходов.

Ранее доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что власти США завели финансовую политику страны в тупик. По его словам, Вашингтон использовал все доступные методы для обуздания инфляции, но так и не добился цели и даже ухудшил ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику.