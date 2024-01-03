Путин стал «победителем года» по версии французской газеты Le Parisien

Успехи в рамках спецоперации на Украине, новые политические союзники и устойчивые показатели российской экономики позволяют с уверенностью назвать 2023 год годом президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

«Прошедший 2023 год можно смело назвать „годом Путина“. Он закончился для президента России на самой высокой ноте, время на его стороне», — указано в материале французской газеты.

Российская экономика показала устойчивое развитие, страна придумала, как обходить западные санкции за счет новых партнеров и переориентации торговли. Политика Путина не дала РФ оказаться в изоляции, это наглядно продемонстрировал прошедший визит в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По мнению французских журналистов, выборы весной 2024 года могут стать для действующего президента России «простой формальностью».