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Путин стал «победителем года» по версии французской газеты Le Parisien

Успехи в рамках спецоперации на Украине, новые политические союзники и устойчивые показатели российской экономики позволяют с уверенностью назвать 2023 год годом президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет французское издание Le Parisien.

Путин стал «победителем года» по версии французской газеты Le Parisien
© ТАСС

«Прошедший 2023 год можно смело назвать „годом Путина“. Он закончился для президента России на самой высокой ноте, время на его стороне», — указано в материале французской газеты.

Российская экономика показала устойчивое развитие, страна придумала, как обходить западные санкции за счет новых партнеров и переориентации торговли. Политика Путина не дала РФ оказаться в изоляции, это наглядно продемонстрировал прошедший визит в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. По мнению французских журналистов, выборы весной 2024 года могут стать для действующего президента России «простой формальностью».

Путин подчеркнул важность поддержки участников СВО

В качестве еще одного обоснования приводятся успехи РФ в спецоперации. По словам журналистов американского телеканала CNN, Путин начинает 2024 год более уверенно, чем прошедший. Обозреватели отметили, что в распоряжении лидера РФ есть военная поддержка со стороны Северной Кореи. Также Россия имеет численное преимущество армии, по сравнению с Украиной.

Политика
Владимир Путин