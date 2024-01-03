Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО

Дипломатических работников России никто не будет изолировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Так она отреагировала на призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По словам Захаровой, Москва будет вести активную деятельность в международном формате и развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству.