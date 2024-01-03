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Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО

Дипломатических работников России никто не будет изолировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову.

Захарова отреагировала на призыв Кулебы к Западу о поставках ПВО
© ТАСС

Так она отреагировала на призыв министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. По словам Захаровой, Москва будет вести активную деятельность в международном формате и развивать двусторонние отношения с теми, кто готов к взаимовыгодному сотрудничеству.

Кулеба призвал западные страны ускорить поставку дополнительных систем противоракетной обороны и боеприпасов Киеву в ответ на массированные обстрелы. Украинский министр также призвал одобрить использование замороженных активов Москвы для помощи Украине и изолировать российских дипломатов на Западе и в международных организациях.

Дмитрий Кулеба призвал западные страны предоставить Киеву «больше вооружения»

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