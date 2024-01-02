В США раскрыли трюк Путина с традиционными ценностями

Президент РФ Владимир Путин и его советники переняли взгляды и риторику американских консервативных деятелей, вроде ведущих телеканала Fox News, пишет в своей статье для американского издания Foreign Affairs журналист Михаил Зыгарь* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, Россия уже фактически завоевала поддержку международных сторонников правого толка.

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Как пишет Зыгарь, за счет поддержки культурных войн Кремль рассчитывал заручиться поддержкой политиков-популистов в США и других странах. Автор отметил, что многие консервативные лидеры, включая экс-президента США Дональда Трампа, разделяют позиции Путина. Некоторые из них даже заявили о готовности пойти на компромисс по вопросу Украины, отмечается в публикации.

Журналист высказал мнение, что консервативная риторика и политика Путина являются формой управления государством. По словам обозревателя Foreign Affairs, так российский президент может пытаться подорвать изнутри западное общество.