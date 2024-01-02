Тимати выступил в поддержку решения Путина о выдвижении на выборы

"Моя позиция известна, она не поменялась с тех пор, когда я поучаствовал в первом агитационном ролике Владимира Владимировича и потом, на втором сроке я был доверенным лицом. Поэтому, конечно, ничего не изменилось, я поддерживаю более чем и даже рад, что он все-таки пойдет на выборы", – заявил артист.