$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Крыму прокомментировали новые планы Зеленского

Декларируемая Зеленским новая военная операция с целью изолировать и захватить Крым является популизмом «украинских фантазеров». Об этом заявил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, сообщает РИА Новости.

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова
© РИА Новости

Депутат отметил, что в Киеве не первый раз рассказывают о том, что «скоро будут на берегах Крыма». Это очередной популизм «украинских фантазеров». Россия способна защитить свои территории от любого агрессора.

«Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться», — сказал Шонус.

Он подчеркнул, что «правда на нашей стороне и победа будет за нами».

В США оценили вероятность изоляции Крыма Украиной

Ранее Зеленский заявил в интервью The Economist, что Киев намерен перенести центр конфликта в Крым и устроить «сражение на Черном море». По его словам, Киев будет пытаться «изолировать Крым и ослабить российский военный потенциал».

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости