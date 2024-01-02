В Крыму отреагировали на слова Зеленского о скором захвате полуострова

Декларируемая Зеленским новая военная операция с целью изолировать и захватить Крым является популизмом «украинских фантазеров». Об этом заявил зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что в Киеве не первый раз рассказывают о том, что «скоро будут на берегах Крыма». Это очередной популизм «украинских фантазеров». Россия способна защитить свои территории от любого агрессора.

«Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться», — сказал Шонус.

Он подчеркнул, что «правда на нашей стороне и победа будет за нами».