В России оценили возможность рождественского перемирия

«Я думаю, [рождественское перемирие] маловероятно, потому что, во-первых, у них Рождество отмечается не как православный праздник, а как католический. (...) Им верить невозможно, но мы всегда готовы пойти навстречу, если они предложат, я думаю, мы не будем возражать против перемирия на какой-то короткий срок», — сказал сенатор.