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«Больные измышления»: в Госдуме оценили слова Зеленского о Крыме

Речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши», является «больными измышлениями», заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, сам глава страны «жалок и неадекватен».

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о Крыме
© ТАСС

Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области — всегда были историческими территориями России, — заключил депутат.

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Ранее Зеленский пообещал перенести боевые действия на территорию РФ. Политик также поблагодарил западных лидеров, которые помогают укреплять систему ПВО страны, благодаря чему Киев будет и дальше пытаться «вернуть войну в Россию». Также киевский лидер заверил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения», однако Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявлял, что Зеленский лжет. По его словам, на самом деле в Крыму ждут, когда «пленного Зеленского» доставят на полуостров, где его «будут возить и показывать».

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