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Пискарев назвал вмешательством в дела России поздравление посольства США

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал поздравление россиян с Новым 2024 годом от посольства США в Москве вмешательством во внутренние дела России.

Обращение посольства США к россиянам назвали вмешательством в дела РФ
© ТАСС

Информация об этом появилась в Telegram-канале комиссии.

«Сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего» является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — сказал Пискарев.

При этом он подчеркнул, что заявления американских дипломатов о том, что россияне заслуживают жить в мире и безопасности, выглядят цинично и лживо на фоне «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».

Ранее президент России Владимир Путин назвал атаку на Белгород целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Также Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

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