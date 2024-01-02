Обращение посольства США к россиянам назвали вмешательством в дела РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал поздравление россиян с Новым 2024 годом от посольства США в Москве вмешательством во внутренние дела России.

«Сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, кто желает конструктивного будущего» является явной провокацией и вмешательством во внутренние дела нашей страны», — сказал Пискарев.

При этом он подчеркнул, что заявления американских дипломатов о том, что россияне заслуживают жить в мире и безопасности, выглядят цинично и лживо на фоне «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».