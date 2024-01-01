Путин: Россия выполняет все соцобязательства в полном объеме

Путин заявил о выполнении Россией социальных обязательств
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выполняет все социальные обязательства в полном объеме. Его слова во время встречи с участниками СВО передает РИА Новости.
«Социальные вопросы все. У многих из вас и семьи есть, и дети. Но тот же самый материнский капитал — никто же его не закрывает. Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме. В полном», — сказал глава государства.
Путин также обратил внимание на мощность и сбалансированность системы поддержки семей с детьми от момента беременности и рождения ребенка до достижения им 17 лет.
14 декабря президент России заявил, что власти не прекратят исполнение социальных обязательств, несмотря на увеличение издержек, связанных с обороной.
Позднее Путин дал поручение оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.
До этого Путин предложил распространить на вторичный рынок недвижимости льготную ипотеку в новых регионах РФ — Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.