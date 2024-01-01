Путин лично вручил бойцам СВО наградное оружие и значки со штандартом президента

Президент России Владимир Путин лично вручил бойцам СВО наградное оружие и значки со штандартом главы государства по окончании общения в Ново-Огареве.

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"Уважаемые товарищи, в знак ваших боевых заслуг вы награждаетесь личным табельным именным оружием. Поздравляю вас! И на память о нашей встрече будут у каждого из вас небольшие значки - это копии президентского штандарта. Я вас поздравляю, вам - всего самого доброго. Прошу вас передать самые наилучшие пожелания всем вашим боевым товарищам на местах несения вашей службы. С Новым годом!" - обратился Путин к военнослужащим.

Как ранее пояснил президент, во встрече приняли участие представители разных видов вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения - "мотострелки, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки". Они сделали общее фото, после чего Путин сфотографировался отдельно с каждым бойцом.

Подарки для них глава государства также выбирал лично: "Думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок".

"Такого больше нет", - добавил Путин. "Дай бог, чтобы не появилось больше", - прокомментировал один из военнослужащих. На это президент с улыбкой заметил, что значки наверняка будут тиражировать: "Появятся, ничего с этим не поделаешь. Будут делать. Но неважно, пускай делают".

В целом, по словам Путина, встреча в Ново-Огареве в первый день года "если не семейная, то бытовая, дружеская". Президент присутствовал на ней в деловом сером костюме, но без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей белой рубашки в голубую полоску. Бойцы же приехали на встречу в военной форме.