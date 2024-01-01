Путин оценил ход военных действий на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны оценивают ситуацию в зоне военных действий на Украине как удовлетворительную. Об этом пишет РБК.

По данным портала, в ходе встречи главы государства с военнослужащими в военном госпитале имени А.А. Вишневского бойцы спросили Путина о том, как правительство расценивает ситуацию на фронте.

«Высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно», — ответил президент.

Путин заметил, что способности и возможности ВС РФ постоянно возрастают. Он добавил, что скорость освоения новых вооружений российскими военными очень высока, выше, чем у любой армии мира.