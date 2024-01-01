Путин: Россия смогла сохранить свою экономику, а Украина нет

«Принципиальным отличием является то, то Россия сохранила экономику страны, которую противник рассчитывал разрушить. Она устойчиво функционирует. У нас инфляция поднялась, цены подросли. Мы контролируем все. <…> В отличие от Украины Россия не просто сохранила экономику страны <…> в этом году ВВП вырос на 3,5%», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Глава РФ также отметил, что в стране впервые за многие годы рост обрабатывающих отраслей намного превысил доходы от нефти и газа.