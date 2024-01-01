Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»

«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно [противник России] сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

«Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.