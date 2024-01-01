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Путин заявил, что Украина для России не враг

Президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в госпитале им. Вишневского заявил, что Украина для страны не является врагом, настоящий противник — Запад.

«Украина нам не враг... Дело не в том, что они (Запад. — RT) помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решаю свои вопросы, вот в чём всё дело», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты используют одураченных людей на территории Украины для достижения собственных целей.

«Нас не в чем упрекнуть»: Путин назвал украинцев братским народом

Он назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.

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