Путин заявил, что Украина для России не враг
Президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в госпитале им. Вишневского заявил, что Украина для страны не является врагом, настоящий противник — Запад.
«Украина нам не враг... Дело не в том, что они (Запад. — RT) помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решаю свои вопросы, вот в чём всё дело», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что Соединённые Штаты используют одураченных людей на территории Украины для достижения собственных целей.
Он назвал американские элиты главными бенефициарами нестабильности в мире.