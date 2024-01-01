Озвучено предсказание Жириновского на 2024 год

Экс-лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что США в 2024 году закончат свое существование. Об этом сообщает издание Gorodche.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — цитирует издание политического деятеля.

При этом, по мнению Жириновского, причиной распада США станут межнациональные конфликты внутри страны. Такое событие, как он считал, станет не менее крупным по масштабу, чем развал СССР.

Помимо этого, издание вспомнило предсказания Жириновского, сделанные при жизни, которые уже сбылись. В частности, в 2019 году, бывший лидер ЛДПР предрек конфликт на Ближнем Востоке.

«Все просто забудут, что такое Украина, потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил политик.

Ранее в сети опубликовали видео с выступлением экс-лидера ЛДПР перед студентами МГИМО в 2012 году, в ходе которого он предсказал кризис на Ближнем Востоке. По мнению Жириновского, он перерастет в войну между Израилем и Ираном. Он также отметил, что официальный Иерусалим опасается иранских вооружений и роста численности молодого населения арабской страны. В связи с этим, по данным политика, еще в 2010 году было принято решение о силовом решении проблем во взаимоотношениях с Тегераном. Удар Ирана по Израилю он также называл неизбежным.