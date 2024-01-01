Путин поздравил с вековым юбилеем газету «Красная звезда»

Первого января 100-летие отмечает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов издания по случаю векового юбилея выхода в свет первого номера.

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«Этот впечатляющий юбилей - большая, знаменательная дата для сотрудников и ветеранов издания, для всех российских СМИ. История легендарной "Красной звезды" крепкими, нерушимыми узами связана с ратной летописью отечественных Вооруженных Сил», - указал глава государства в поздравительной телеграмме.

По его словам, газета всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, приветствовала новые содержательные проекты и талантливых авторов. Отдельного глубокого признания, добавил Путин, заслуживают героизм, отвага и мужество военкоров «Красной звезды», с честью выполнивших свой профессиональный долг на фронтах Великой Отечественной войны.

Президент обратил внимание на труд современных корреспондентов «Красной звезда», которые, как и их предшественники, оперативно и объективно освещают события спецоперации, восстановлении мирной жизни в новых регионах, что, по мнению Путина, является главным и приоритетным направлением их работы.

«И конечно, вы знакомите читателей с нелегкими армейскими буднями, передовыми достижениями военной науки, с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса страны», - подытожил российский лидер.