Захарова прокомментировала обстрел Донецка в новогоднюю ночь

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, в Telegram-канале назвала «террористическим зверьем» войска Украины, которые нанесли удары по Донецку в ночь на Новый год.

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. Огонь опять велся по гражданским объектам. Есть убитые и раненые. Так могло поступить только террористическое зверье», — написала Захарова.

Как информирует РИА Новости, Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По данным СЦЦК, было выпущено 15 ракет РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырех погибших и 13 раненых.