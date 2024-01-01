Россия стала председателем в СНГ

С 1 января 2024 года Россия сменила Киргизию на посту председателя Содружества Независимых государств. РИА Новости со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина отмечает, что Бишкек в ушедшем году проводил активную работу, и Москва планирует тесное сотрудничество с бывшим председателем.

Среди приоритетов – экономика, безопасность, суверенитет. Продолжится работа по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах; будет сделан акцент на борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей, коррупцией; запланировано расширение культурно-гуманитарной концепции, сотрудничества в здравоохранении, науке, образовании и спорте.

Отдельно отмечается важность «обеспечения сопряжения интеграционных процессов на пространстве СНГ», конкретно - взаимодействия СНГ с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере. На фоне лидерства России в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Москва планирует помочь странам-членам содружества укреплять связи и с БРИКС.

Саммит СНГ запланирован на 8 октября в Москве. Важным мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча лидеров в Санкт-Петербурге. Всего программой предусмотрены порядка 150 различных мероприятий.

В 2025 году председательство в СНГ перейдет к Таджикистану