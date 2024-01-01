Экс-глава МИД Австрии указала на точность прогнозов Путина

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену указала на точность прогнозов президента России Владимира Путина.

Она напомнила, как глава государства во время пленарного выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что Россия находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и может обогнать Германию.

Кнайсль подчеркнула, что так и произошло спустя два месяца после речи Путина, российская экономика обошла немецкую в указанном рейтинге.

«Это событие в экономической политике», — добавила она.