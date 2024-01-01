Володин пожелал россиянам в Новом году тепла, удачи и благополучия

«Наступил Новый год. Пусть 2024-й будет временем новых достижений и побед. Принесет в каждый дом тепло, удачу и благополучие», — написал Володин в соцсетях в ночь на 1 января.

Он заверил, что совместными усилиями страна преодолеет любые трудности, и пожелал россиянам здоровья, счастья и всего наилучшего.

Ранее Володин напомнил, что за прошедший 2023 год Госдума приняла 694 закона, каждый четвертый из них — социально ориентированный, и рассказал, какие законы вступят в силу в новом году.