Путин в новогоднем обращении назвал героями бойцов СВО

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением, в котором поблагодарил бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В новогодней речи Путин назвал всех находящихся на боевом посту военных героями. Президент также подчеркнул, что участников СВО, сражающихся «на переднем крае борьбы за правду и справедливость», поддерживает вся страна.

«Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил глава государства.