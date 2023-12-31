Песков ответил на вопрос о перезаписи новогоднего обращения Путина

Пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина перезаписано. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее, на фоне ракетного удара по Белгороду, жертвами которого стали 24 человека, авторы ряда Telegram-каналов предположили, что Владимир Путин перепишет новогоднее обращение.

Журналисты обратились к пресс-секретарю с просьбой прокомментировать эти публикации и рассказать, действительно ли в обращение были внесены изменения.

«Нет. Это не так. Это неправда», — подчеркнул Песков.