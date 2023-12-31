В Госдуме заявили о невозможности новогоднего перемирия с Украиной

Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет. Мы не ведем войну с братским народом, как принято говорить и считать. Те люди раньше были одним с нами народом, а сейчас они стали предателями. Они предали не только нас, но и тысячелетнюю Россию, своих предков. Также они предали свои будущие поколения, — уверен Бородай.