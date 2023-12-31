$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Госдуме заявили о невозможности новогоднего перемирия с Украиной

Россия не может объявить перемирие с «бандой террористов», которую представляет собой нынешняя Украина, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Александр Бородай. По его словам, ни о каком прекращении огня на время праздников не может идти и речи. Боевые действия ведутся против людей, которые предали тысячелетнюю Россию, своих предков, считает политик.

В Госдуме заявили о невозможности новогоднего перемирия с Украиной
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Не можем мы объявлять временное перемирие с бандой террористов, и дело не только в последней атаке ВСУ на Белгород. Никакого прекращения огня не было и не будет. Мы не ведем войну с братским народом, как принято говорить и считать. Те люди раньше были одним с нами народом, а сейчас они стали предателями. Они предали не только нас, но и тысячелетнюю Россию, своих предков. Также они предали свои будущие поколения, — уверен Бородай.

Косачев назвал соучастников ВСУ в атаке на Белгород

Украина переметнулась на сторону врага — коллективного Запада, добавил он. Все решения принимают сейчас США, и происходящее нельзя назвать конфликтом между государствами. По словам депутата, это боевые действия, которые ведутся против террористов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в свою очередь посчитал новогоднее перемирие с Украиной возможным. По его словам, для этого должно быть желание. Такое заявление депутат сделал до атаки Киева на Белгород.

Политика
ПРЕДОК
Александр Бородай
Алексей Чепа
Комитет госдумы по международным делам
Госдума