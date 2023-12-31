Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин отправили друг другу телеграммы с новогодними поздравлениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Путин 31 декабря 2023 года обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года», — сказано в сообщении.

На сайте Кремля говорится, что в своем поздравлении Путин акцентировал, что в уходящем году отношения двух стран получили мощный импульс. России и КНР удалось досрочно реализовать планы по выводу товарооборота на рекордный уровень — свыше 200 миллиардов долларов.

В рамках культурного обмена вскоре предстоит провести Годы культуры России и Китая.

Путин выразил уверенность в дальнейшем партнёрском взаимодействии в рамках ООН, «Группы двадцати», ШОС и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором переходит к России.