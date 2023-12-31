Лавров оценил ситуацию в Сербии
В Москве считают, что ситуация в Сербии стабильна, власти страны уверенно контролируют ситуацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Общую обстановку в Сербии оцениваем как стабильную», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
По его словам, руководство страны «твердо держит ситуацию под контролем», и осознает, что в этом сейчас заключаются национальные интересы Сербии.
Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил, что революция в стране невозможна, так как граждане на выборах выразили свою поддержку правящей коалиции. Он отметил, что Сербия по-прежнему будет проводить независимую политику, сохранит дружеские отношения с Россией, и не будет вводить санкции «чтобы удовлетворить третьи страны».
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