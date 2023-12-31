Лавров оценил ситуацию в Сербии

В Москве считают, что ситуация в Сербии стабильна, власти страны уверенно контролируют ситуацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Общую обстановку в Сербии оцениваем как стабильную», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, руководство страны «твердо держит ситуацию под контролем», и осознает, что в этом сейчас заключаются национальные интересы Сербии.