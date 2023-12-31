По окончании Совбеза ООН, созванного из-за террористической атаки Киева на Белгород, многие делегаты подошли к российскому постпреду Василию Небензе, чтобы обсудить произошедшее. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Руслан Осташко.

Сразу после заседания к нашему дипломату подошел представитель Эквадора, который руководил собранием. К нему присоединились послы других стран, они активно общались и фотографировались с Небензей.

«Представить такое год назад было просто невозможно. Все больше стран начинают прозревать в отношении России», — пишет Осташко.

Накануне украинские формирования обстреляли мирные кварталы Белгорода кассетными боеприпасами. Погибли 22 человека, ранены 109. Среди жертв и пострадавших есть дети.

По требованию России было созвано экстренное заседание ООН. Москва потребовала, чтобы в заседании приняла участие Чехия, поставляющая Киеву РСЗО, из которых велся обстрел Белгорода. Прага отказалась.