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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждого преступника киевского режима ожидает справедливое возмездие. Соответствующее заявление в воскресенье, 31 декабря, сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
© РИА Новости

По его словам, суды в РФ на основании собранных СК доказательств, уже приговорили к длительным срокам лишения свободы свыше двух сотен представителей вооруженных формирований Украины.

Кроме этого, СК также возбудил около четырех тысяч дел против девятисот человек.

— Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие, — приводит заявление Сергей Лаврова РИА Новости.

Политика
Сергей Лавров
МИД России