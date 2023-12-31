Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Каждого преступника киевского режима ожидает справедливое возмездие. Соответствующее заявление в воскресенье, 31 декабря, сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, суды в РФ на основании собранных СК доказательств, уже приговорили к длительным срокам лишения свободы свыше двух сотен представителей вооруженных формирований Украины.
Кроме этого, СК также возбудил около четырех тысяч дел против девятисот человек.
— Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие, — приводит заявление Сергей Лаврова РИА Новости.