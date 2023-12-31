Полянский прокомментировал отказ Чехии от заседания СБ ООН по Белгороду

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал в социальных сетях отказ чешской делегации от участия в заседании Совбеза ООН, созванном РФ в связи с ударами ВСУ по Белгороду. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли «попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства».

В связи с ударом Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН. На него был приглашен постпред Чехии Ян Липавский с тем, чтобы он объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

По данным агентства, дипломат категорически отказался от участия. Свое заявление он опубликовал в соцсетях. По его словам, Прага явится на заседание, созванное Россией, только в том случае, если Москва заявит на нем о выводе войск с территории Украины.

«Ваша трусость и недалeкость отмечены. Предполагаем, что Чешская Республика больше не будет участвовать в заседании СБ ООН по теме [ситуации на] Украине», — заметил Полянский.