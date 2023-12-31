Лавров высказался о готовности России к диалогу с США

Лавров: Готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность
Готовность России восстановить полноценный диалог с США не должна восприниматься как данность, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, готовность России к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность, передает РИА «Новости».
Лавров добавил, что «российско-американские отношения до предела «истончились» по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России «стратегическое поражение».
Он добавил, что, хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, американцы пока явно не готовы.
Лавров подчеркнул, что «выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному».
«Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и мыслят в категориях своего превосходства», – посетовал министр.
Ранее Лавров заявил, что России все равно, кто победит в борьбе за президентское кресло в США