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Вице-спикер Госдумы Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков сообщил в своем Telegram-канале, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вице-спикер Госдумы Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим
© Газета.ру

«Отменили все наши новогодние планы и вместе с командой едем в Белгород. Там уже работают наши волонтеры и руководитель регионального отделения «Новых людей» Александр Харыбин, помогают пострадавшим, разгребают завалы», — написал он.

Накануне стало известно, что власти Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Паланы на Камчатке отменили новогодние фейерверки в своих населенных пунктах в связи с событиями в Белгороде.

Постоянный представитель Российской Федерации при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ Организации Объединенный Наций по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку.

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