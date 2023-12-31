Рогов ответил на заявление Украины об ультиматуме России

«Грустно»: Рогов ответил на заявление Подоляка о выдвижении России ультиматума
Лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал ультиматум, который власти Украины хотят поставить перед Россией, и заявил, что он слишком провокационный. По мнению главы движения, он также сигнализирует о признании поражения ВСУ.
Соответствующими тезисами Владимир Рогов ответил на суждение советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который отрицал ведение мирных переговоров с РФ и заявил, что Киев представит России ультиматум.
— Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот, — приводит заявление Владимира Рогова РИА Новости.
30 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет вести мирных переговоров с Россией, а «выдвинет ей ультиматум». По словам чиновника, Киев выступает против любого сценария прекращения боевых действий, так как это будет означать фактическую победу РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала данное суждение и отметила, что Российская Федерация никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу.