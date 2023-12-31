Рогов ответил на заявление Украины об ультиматуме России

Лидер запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов прокомментировал ультиматум, который власти Украины хотят поставить перед Россией, и заявил, что он слишком провокационный. По мнению главы движения, он также сигнализирует о признании поражения ВСУ.

Соответствующими тезисами Владимир Рогов ответил на суждение советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, который отрицал ведение мирных переговоров с РФ и заявил, что Киев представит России ультиматум.

— Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория — банкрот, — приводит заявление Владимира Рогова РИА Новости.

30 декабря советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет вести мирных переговоров с Россией, а «выдвинет ей ультиматум». По словам чиновника, Киев выступает против любого сценария прекращения боевых действий, так как это будет означать фактическую победу РФ.