Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является «агонией режима» и паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, таким образом киевские власти пытаются переключить внимание со своей провальной военной кампании, при этом молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в российском городе.

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Цинично спланированным и жестоко нанесенным ударом по Белгороду Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру «стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе». На самом деле это преступление — о прямо противоположном. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить «в белый свет» без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны, — отметил он.

По мнению политика, нынешняя украинская власть представляет собой преступный режим, а все ему сочувствующие и помогающие — это союзники и спонсоры терроризма. Косачев пожелал жителям Белгорода стойкости и уверенности, а также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

По состоянию на утро 31 декабря число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 22. 109 человек ранены, 25 из них — в тяжелом состоянии и готовятся к транспортировке в федеральные клиники.