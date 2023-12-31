Мирошник заявил, что РФ вычислит исполнителей теракта в Белгороде

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник заявил в "Соловьев Live", что исполнителей теракта в Белгороде вычислят.

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По его словам, в России уже представляют, кто вел обстрел, но для точного определения исполнителей потребуется время

"Выяснить, кто командир подразделения, кто командовал расчетом, кто давал предписания, вот это все можно и нужно", — рассказал сотрудник МИД

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали 110 человек.