$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

Россия намерена исправить ситуацию, сложившуюся на границе с Харьковской областью, и устранить угрозы, исходящие со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после обсуждения на заседании Совета безопасности всемирной организации ЧП с обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ, «Коммерсантъ».

Постпред заявил, что одной из задач российских властей в рамках СВО в том числе является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала спецоперации.

Косачев назвал соучастников ВСУ в атаке на Белгород

«Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять», — сказал Небензя.

Также дипломат обратил внимание, что российские власти намерены действовать жестче в случае роста числа угроз со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины возросло до 24 человек.

Политика
Видео
Василий Небензя
Коммерсант
ООН
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости