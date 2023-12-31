Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

«Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять», — сказал Небензя.