В МИД России обвинили Запад в попытке подтолкнуть сербов к перевороту

«Произошедшее в Белграде — это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти», — подчеркнул министр иностранных дел. Он добавил, что на Западе не готовы мириться с поддержкой Вучича и его политического курса сербскими избирателями.

Глава МИД также отметил, что в Сербии помнят, чем закончился госпереворот на Украине в 2014 году, поэтому протесты не стали массовыми, на них вышли несколько сотен человек, ситуация в стране осталась стабильной и контролируемой. Лавров пояснил, что люди не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, но на деле ведут себя иначе, в том числе игнорируют результаты волеизъявления граждан и провоцируют правоохранительные органы.