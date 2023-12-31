Россия удивлена молчанием Генсека ООН Антониу Гутерреша по теме удара украинской армии по Белгороду. Об этом сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

«Нас удивляет молчание Генерального секретаря по этому поводу», — сказал он на заседании Совбеза ООН по теме атаки на Белгород.

Также Небензя заявил, что удар украинской армии по Белгороду был преднамеренным и неизбирательным.