«Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился», — высказался он.

Затем Небензя обвинил коллегу в том, что он без каких-либо проблем может «стоять в очереди на участие» в заседаниях, которые созывает Киев и его союзники, настроенные против России, однако отвечать за поступки своих властей — уже совсем другое дело. Представитель РФ обратился к гражданам Чехии и других западных государств с призывом осознать, «на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства», учитывая, что большинство граждан России не настроены к ним враждебно.