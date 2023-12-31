Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя посчитал малодушным отказ постоянного представителя Чехии участвовать в заседании СБ ООН по поводу инцидента в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.
«Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился», — высказался он.
Затем Небензя обвинил коллегу в том, что он без каких-либо проблем может «стоять в очереди на участие» в заседаниях, которые созывает Киев и его союзники, настроенные против России, однако отвечать за поступки своих властей — уже совсем другое дело. Представитель РФ обратился к гражданам Чехии и других западных государств с призывом осознать, «на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства», учитывая, что большинство граждан России не настроены к ним враждебно.
Небензя также поинтересовался, где представитель Польши, «который вчера рассказывал нам про залетевшую на их территорию ракету», хотя впоследствии снаряд не смогли найти все 500 военнослужащих, отправленных на поиски. Про представителей ЕС Небензя тоже не забыл и обвинил их всех в лицемерии.