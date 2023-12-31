Небензя предупредил о готовности России дать более жесткий ответ на угрозы

"Как мы уже заявляли, одной из задач нашей специальной военной операции в рамках демилитаризации Украины является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала СВО. Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы.