Чехия ответила отказом на требование РФ принять участие в заседании СБ ООН

Постоянный представитель Чехии не примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Вооруженными силами Украины Белгорода. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) министр иностранных дел республики Ян Липавский.

"Мы не позволим России вызывать нас куда-либо <…>. Мы с удовольствием явимся на [заседание] СБ [ООН], когда Россия захочет обсудить там вывод своих <…> войск [с Украины]", - написал глава МИД.

Как сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский, заседание СБ ООН состоится в 00:00 мск 31 декабря. Полянский пояснил, что Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании, чтобы тот объяснился "за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители".