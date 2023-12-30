Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду.

Об этом она заявила РИА Новости.

Также она добавила, что за украинским терактом в Белгороде стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.