Путин поручил отправить в Белгород бригады медиков и спасателей
По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада медиков во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным МЧС, в Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 9 взрослых и 1 ребенок, пострадали 45 человек, из них - 4 ребенка.
"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", - сказал Песков журналистам.