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Путин поручил отправить в Белгород бригады медиков и спасателей

По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада медиков во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин поручил отправить в Белгород бригады медиков и спасателей
© Российская Газета

По данным МЧС, в Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 9 взрослых и 1 ребенок, пострадали 45 человек, из них - 4 ребенка.

"По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим", - сказал Песков журналистам.