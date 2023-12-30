Путин поручил отправить в Белгород бригады медиков и спасателей

По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород вылетела бригада медиков во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.