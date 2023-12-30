Россия никогда не подчинялась ультиматум или шантажу, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоров с Россией не будет. По его мнению, будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет».

Захарова пояснила, что власти Украины из последних сил пытаются зомбировать население страны с тем, чтобы затащить людей в окопы и там добить. Вместе с тем, добавила она, всем, кто слушает говорящие головы с Банковой, следует знать о том, что Москва всегда оказывала отпор шантажистам.

«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, пояснила Захарова, Россия всем, кто пытался уничтожить страну, выписывала рецепт от расчеловечивания.