В МИД прокомментировали заявление Киева об ультиматуме к России
Россия никогда не подчинялась ультиматум или шантажу, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоров с Россией не будет. По его мнению, будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет».
Захарова пояснила, что власти Украины из последних сил пытаются зомбировать население страны с тем, чтобы затащить людей в окопы и там добить. Вместе с тем, добавила она, всем, кто слушает говорящие головы с Банковой, следует знать о том, что Москва всегда оказывала отпор шантажистам.
«Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей», — подчеркнула дипломат.
Кроме того, пояснила Захарова, Россия всем, кто пытался уничтожить страну, выписывала рецепт от расчеловечивания.
Представитель МИД также прокомментировала обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Она отметила, что вся страна сейчас сопереживает жителям пострадавшего города, родным и близким погибших.