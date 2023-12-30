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Губернатор Гусев назвал трагедией обстрел Белгорода и принес соболезнования

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале принес соболезнования жителям Белгорода и назвал обстрел города «настоящей трагедией».

Губернатор Воронежской области назвал трагедией обстрел Белгорода
© Газета.Ru

«Настоящая трагедия произошла сегодня в Белгороде <...> От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона ...», — написал Гусев.

Он отметил, что Воронежская область при необходимости готова оказать любую помощь жителям Белгорода.

Оперативная ситуация в регионе остается под контролем, добавил губернатор и попросил граждан воздержаться от использования пиротехники и салютов во время праздников.

По предварительным данным Telegram-канала «Осторожно, новости», число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек.

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