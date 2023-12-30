В России отреагировали на новый обстрел Белгорода со стороны ВСУ

«Надо перейти к здравому смыслу, как это потихоньку начинают делать некоторые политики в Европе. Их мало пока, но процесс начался. Подбадривать нынешнее украинское командование к злоупотреблению натовской техникой — это очень прискорбное для мирового сообщество дело. О нашей реакции я уже не говорю», — заключил он.