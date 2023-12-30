В Совфеде заявили, что Байден не сможет взбодрить Киев

В Совфеде заявили, что Байден тщетно пытается взбодрить Киев рассуждениями о победоносном американском оружии. События на Украине развиваются провально для Киева и Запада, и все больше политиков переходят от пропаганды к трезвому осмыслению дел.

Свое видение ситуации изложил в Telegram-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Напрасно отдыхающий на Карибах Байден пытается взбодрить Киев, да и себя самого рассуждениями об эффективности американского оружия в руках ВСУ и гордости за помощь Украине», — считает сенатор.

По его словам, уходящий год стал провальным для Вашингтона и Брюсселя. Это уже очевидно, поэтому всё больше политиков на Западе «отходит от пропаганды в сторону реальной политики».