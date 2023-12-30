Международный портал статистики World of Statistics опубликовал в своем Telegram-канале результаты очередного опроса общественного мнения о главах государств и правительств.

Значительная часть респондентов (79%) отметила, что лучшим политиком планеты считает президента России Владимира Путина. На втором месте оказался премьер-министр Индии Нарендра Дамодардас Моди (77%).

Кроме того, в десятку попали глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (51%), президент Мексики Андрес Лопес (64%), премьер-министр Италии Джорджа Мелони (44%).

Рейтинг американского лидера Джо Байдена, по данным портала, оказался выше, чем непосредственно в США(34%). За него проголосовали 39% опрошенных. Глава правительства Канады Джастин Трюдо набрал 30% голосов участников опроса, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак — 29%.