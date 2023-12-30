Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что если бы не работа украинской системы противовоздушной обороны, то жертв среди мирного населения на Украине не было бы.

Незадолго до этого постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд обвинила Москву в ударах по гражданским объектам на Украине, заметив, что, по ее мнению, жертв среди мирного населения якобы "было бы больше, если бы не украинская ПВО", поставляемая Киеву союзниками с Запада.

"Безапелляционное" заявление Вудворд Небензя назвал циничным. "Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", - заметил он.

Постпред РФ посоветовал Британии остерегаться заявлений о поставках Украине дополнительных партий ракет для систем ПВО, так как от их использования "гибнут мирные жители".

Постпреды обсуждали в ООН массированный удар, нанесенный по военным объектам на Украине российскими войсками накануне. По данным Минобороны РФ, удары наносились по объектам ВПК, аэродромам, местам размещения войск ВСУ и иностранным наемникам.