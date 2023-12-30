Дмитрий Медведев сделал прогноз на 2024 год

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале, что в 2023 году на планете произошло большое количество событий, которые были предсказаны в различных абсурдных прогнозах.

Политик отметил, что нет более «бессмысленного и безнадёжного» занятия, чем прогнозирование. Вместе с тем, добавил Медведев, он все же сделает ряд предсказаний на 2024 год.

По его мнению, в России в следующем году появятся партии пацанов и партии чушпанов, в дальнейшем они будут запрещены Минюстом РФ «из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте».

Военно-промышленный комплекс стран Евросоюза, Канады и США, предположил он, будет национализирован и передан Киеву для поддержания его военного потенциала. Кроме того, добавил Медведев, Украине будет выделен кредит в $25,5 трлн, который власти страны распилят в этот же день при участии Хантера Байдена.

Страны ЕС, отметил зампред Совбеза, распустят личный состав полиции и передадут его функции «немецким и укробандеровским полицаям с учётом их совместного исторического опыта».